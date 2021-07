Sporting cancelou participação no Troféu José Gomes

JN/Agências Hoje às 18:25 Facebook

A SAD do Estrela da Amadora comunicou que o Sporting não participará no Troféu José Gomes, em partida que estava agendada para 17 de julho, denunciando um "estranho cancelamento", por parte da estrutura leonina.

"Vem o Estrela da Amadora SAD informar todos os seus sócios e adeptos, que a primeira edição do Troféu José Gomes, irá realizar-se, tal como estava agendado anteriormente, no entanto, sem a presença do adversário anunciado, Sporting Clube de Portugal", pode ler-se na nota oficial.

A equipa da Amadora refere mesmo uma situação "estranha": "Depois da confirmação por escrito da estrutura do Sporting, o Estrela da Amadora foi surpreendido, durante o dia de hoje, que, por decisão da Administração da SAD, o jogo agendado previamente estava estranhamente cancelado".

O emblema que está de regresso aos campeonatos profissionais, para disputar a Liga 2, afirmou que tenciona perceber os motivos desta desistência, sem querer criar atritos entre ambas as instituições por considerar que "uma instituição como o Sporting Clube de Portugal, os seus sócios e adeptos, estará sempre acima de qualquer dirigente".