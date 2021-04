Sporting carimba lugar nas meias-finais da Champions

JN/Agências Hoje às 21:56 Facebook

O Sporting, exuberante na primeira parte e sem falhas defensivas na segunda, garantiu, esta quinta-feira, com autoridade, a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, com um triunfo por 3-2 frente aos russos do KPRF Moscovo.fut5sal

Merlim fez magia nos primeiros 20 minutos, com intervenção nos três golos dos leões, dois de Cavinato, que inaugurou o marcador, aos nove minutos, e fez o 2-2, aos 15, e um de Rocha, que acabou por sentenciar o resultado, ainda aos 16.

Os russos ainda responderam à entrada em grande dos leões, conseguindo a reviravolta com tentos de Niyazov, aos nove minutos, e Asadov, aos 15, mas só lideraram durante 21 segundos e, na segunda parte, em desvantagem, foram incapazes de desmontar o impenetrável esquema defensivo verde e branco.

A formação de Nuno Dias está, assim, nas meias-finais, que vai disputar, no sábado, com os espanhóis do Inter Movistar, tentando chegar pela quinta vez à final da Champions, que ganhou em 2018/19, numa final com o Kairat Almaty, que afastou o Benfica e vai jogar a outra meia-final com o detentor FC Barcelona.