Sporting-Casa Pia foi o jogo com mais tempo útil da jornada

O encontro entre Sporting e Casa Pia (3-1), foi o jogo com mais tempo útil da jornada 10 da Liga.

No total, houve 60:30 minutos de tempo útil, o que equivale a 63,46% da partida. Os leões operaram a reviravolta contra os gansos, numa partida dirigida por Hélder Malheiro.

Curiosamente, estas duas equipas lideram o ranking de percentagem de tempo útil de jogo, sendo que o Sporting conta com 59,86%, enquanto o Casa Pia soma 59,25%. O Rio Ave fecha o pódio, com 59,13%.

Mais atrás nesta classificação está o Benfica, com 58,1 %, enquanto o Braga segue na sétima posição (56,67%), com o F. C. Porto a figurar apenas no 15.º posto, com 53,9% de tempo útil.

Até esta jornada, o "lanterna vermelha" desta tabela é o V. Guimarães, com apenas 50,99%

Este registo começou a ser considerado nesta temporada, com o objetivo de distinguir as equipas que "procuram dar mais qualidade ao futebol profissional, em Portugal".