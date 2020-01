Sporting: castigo de Mathieu reduzido para um jogo

Adriano Rocha Hoje às 12:48 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu, esta segunda-feira, provimento parcial ao recurso apresentado pelo Sporting e decidiu reduzir de dois para um jogo o castigo do defesa Jérémy Mathieu, aplicado na sequência da expulsão do francês frente ao Braga, nas meias-finais da Taça da Liga. Já o avançado Bolasie, punido com o cartão vermelho na mesma partida, viu confirmada a suspensão de um jogo.

Com a redução do castigo, Mathieu falhará apenas o jogo desta segunda-feira com o Marítimo, da 18.ª jornada da Liga, voltando a estar à disposição do treinador Silas para a visita ao Braga, a 2 de fevereiro (17.30 horas). O mesmo acontecerá com Bolasie e o brasileiro Eduardo, o terceiro jogador dos leões que recebeu ordem de expulsão - este já terminado o jogo e da qual o Sporting não recorreu - na semifinal da Taça da Liga.

O Conselho de Disciplina decidiu ainda reduzir a multa aplicada a Mathieu, que passa de 1020 para 760 euros.