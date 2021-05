JN Hoje às 22:35 Facebook

O médio Pedro Gonçalves fez o terceiro golo à sua conta esta noite de quarta-feira, na receção do campeão Sporting ao Marítimo, no jogo de encerramento da 34.ª e última jornada da Liga, e já assegurou o troféu de melhor marcador, ao elevar para 23 os tentos no campeonato. Os leões venceram os insulares, por 5-0.

Depois da derrota no dérbi com o Benfica no sábado passado, os leões entraram determinados a fechar a época de regresso aos títulos nacionais com um triunfo e, logo aos 7 minutos, Pedro Gonçalves começou a dar forma ao objetivo da equipa.

Numa grande jogada de Jovane Cabral pela esquerda, o médio abriu o marcador.

Veja o golo de Pedro Gonçalves (1-0):

Na luta pela liderança da lista de melhores marcadores, com o benfiquista Seferovic, que marcou dois tentos ao Vitória de Guimarães no triunfo do Benfica (3-1), o jogador leonino não quis ficar atrás e também bisou.

Aos 20 minutos, Daniel Bragança atitou ao poste e na recarga o médio do Sporting fez o 22 golo no campeonato.

Veja o golo de Pedro Gonçalves (2-0):

No minuto seguinte, azar para o defesa maritimista Karo, que num atraso para o guarda-redes Charles, este não conseguiu dominar e a bola acabou mesmo por entrar.

Veja o autogolo de Karo (3-0):

Até ao intervalo, o marcador não voltou a sofrer alterações, com os leões a irem para o descado a vencer por 3-0.

No segundo tempo (62 minutos), Pedro Gonçalves alcançou o primeiro troféu pessoal, ao apontar o 4-0 para o conjunto leonino, terceiro no encontro à conta pessoal e a consoilidar-se como rei dos marcadores da Liga com 23 golos.

Veja o golo de Pedro Gonçalves (4-0):

Pouco depois, Gonzalo plata deu ainda maior expressão ao domínio leonino, num pontapé de longe.

Veja o golo de Gonzalo Plata (5-0):

O Marítimo ainda reduziu, por Beltrame, mas pouco mais conseguiu fazer.

Veja o golo de Beltrame (5-1):

O Sporting encerra a Liga com 85 pontos, fruto de 26 vitórias, sete empates e uma derrota, com mais cinco do que o F. C. Porto, segundo. Já o Marítimo ficou em 15.º lugar, com 35 pontos, mais um do que o Rio Ave, que vai à Liguilha.

Pedro Gonçalves consagrou-se esta noite como o melhor marcador da liga, com 23 golos, mais um do que Seferovic, do Benfica.