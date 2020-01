Sporting com Coates e Braga sem Palhinha

Hoje às 19:31 Facebook

Os leões vão abordar a meia-final da Taça da Liga com a defesa reforçada, enquanto os braguistas vão a jogo sem uma peça fundamental no meio-campo.

Sporting e Braga decidem amanhã o primeiro finalista da Taça da Liga. As duas equipas não vão a jogo na máxima força, sendo que Rúben Amorim está impedido de usar Palhinha, pilar no meio-campo da equipa por estar emprestado pelos leões.

Por outro lado, Silas continua sem poder contar com o avançado Vietto, mas volta a ter Coates, que falhou o jogo com o Benfica devido a castigo. O central uruguaio voltará a formar dupla com Mathieu.

Convocados do Sporting: Luís Maximiano, Renan Ribeiro, Diogo Sousa (Guarda-redes), Ristovski, Sebastián Coates, Tiago Ilori, Luís Neto, Jérémy Mathieu, Christian Borja (Defesas), Bruno Fernandes, Doumbia, Acuña, Wendel, Henrique, Battaglia (Médios), Rafael Camacho, Luiz Phelyppe, Pedro Mendes, Gonzalo Plata e Bolasie (Avançados).

Convocados do Braga: Matheus, Eduardo (Guarda-redes), Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Raul Silva, Sequeira, Murilo, David Carmo (Defesas), Fransérgio, João Novais, André Horta (Médios), Galeno, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo (Avançados).