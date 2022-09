Sporting com exercício de 25 milhões de euros positivos

JN Hoje às 01:10 Facebook

Frederico Varandas, líder do clube, classifica contas de "marco histórico em virtude de apresentarem os melhores resultados de sempre".

O Sporting apresentou, esta quarta-feira, o Relatório e Contas do exercício de 2021/22, com um resultado líquido do positivo de 25 milhões de euros.

No documento, enviado à CMVM, consta também a mensagem de Frederico Varandas, líder do clube que elogia a realidade alcançada.

"O exercício de 2021/2022 constitui um marco histórico na jornada da Sporting SAD, em virtude de apresentar os melhores resultados de sempre de volume de negócios e de resultados operacionais excluindo transações com jogadores. São resultados que nos devem orgulhar, mais que pela sua natureza excecional - os melhores de sempre da nossa história −, por dois motivos principais: o seu caráter estrutural, e o facto de terem sido atingidos num contexto extremamente adverso", refere o líder leonino.