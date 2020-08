Sporting com mais um reforço e o futuro de Messi fora do Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube de Alvalade oficializou o quinto reforço para a nova época e Messi conversou com Koeman esta quinta-feira e revelou estar com um pé fora do Barcelona.

F.C.Porto: Os dragões anunciaram a contratação do avançado Danny Loader, de 19 anos, para as próximas duas épocas. A jovem promessa chegou a custo zero, depois de terminar contrato com o Reading, do Championship, e vai reforçar a equipa B até 2022.

Sporting: Os leões confirmaram mais um reforço: Antonio Adán. O guarda-redes de 33 anos assinou um contrato válido por duas épocas, mais uma de opção. "Chego aqui no melhor momento da carreira, com uma maturidade tremenda. Estou ansioso para poder jogar e contribuir com a experiência e com o trabalho que tenho vindo a realizar. Sinto muita felicidade", afirmou o espanhol.

Paços de Ferreira: O avançado João Pedro, que alinhava no Vitória de Guimarães, vai reforçar os castores até junho de 2023. Na época passada, o português de 23 anos disputou 13 jogos e marcou três golos pela equipa principal dos vimaranenses, somando-se 14 jogos e 11 tentos pela equipa B. É o quinto reforço do Paços de Ferreira.

Farense: ​ ​​​​​​Cedido pelo Racing, o extremo Brian Mansilla vai ser o sétimo reforço da equipa algarvia. O argentino vai continuar no futebol português mais uma época depois de, na última temporada, ter representado o Vitória de Setúbal, também por empréstimo do emblema da cidade de Avellaneda.

Gil Vicente: Hugo Vieira renovou por mais uma temporada. O português junta-se ao defesa Rúben Fernandes e aos avançados Lourency e Samuel Lino nas renovações asseguradas pelos minhotos, que arrancaram há uma semana a pré-temporada.

Barcelona: Segundo a RAC1, Messi e Koeman reuniram-se esta quinta-feira para discutir a continuidade do craque argentino no Barcelona. O treinador holandês pretendia saber se pode contar com Messi na próxima época mas o argentino terá garantido que se vê mais a sair do que a ficar. A rádio espanhola adiantou ainda que, apesar de o atleta ver a saída como um cenário complicado devido ao contrato - está vinculado aos catalães até 2021 e tem uma cláusula fixada em 700 milhões de euros - os últimos tempos no clube espanhol bem como a goleada sofrida frente ao Bayern de Munique para a Liga dos Campeões foram a gota de água.

Marselha: A equipa de André Villas-Boas está perto, segundo o "Sport" de garantir mais um reforço para a defesa. O francês Jean-Clair Todibo, de 21 anos, e atualmente no Barcelona, interessa aos franceses e foi um pedido do treinador português.