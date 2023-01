Sporting com meio-campo remodelado

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Ugarte e Morita apontam à titularidade na linha média diante do Marítimo

Ugarte e, provavelmente, Morita devem voltar a formar dupla no eixo do meio-campo, na deslocação ao Funchal para enfrentar o Marítimo, no próximo fim-de-semana. O uruguaio, que falhou o duelo com o Paços de Ferreira, por estar suspenso, recupera a titularidade na zona central, totalmente remodelada, uma vez que Pedro Gonçalves e Essugo, titulares no derradeiro embate, estão de fora, por castigo.

Morita, que se encontrava lesionado, já foi dado apto pelo departamento médico e vai trabalhar às ordens de Ruben Amorim no primeiro treino de 2023. O técnico irá agora avaliar se o japonês pode ir a jogo ou se fica numa redoma para o dérbi com o Benfica.