Sporting com três centrais e trincos à porta

Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Ilori, Coates e Neto no centro da defesa, Doumbia e Eduardo no meio-campo dos leões, para o desafio da Liga Europa, esta tarde, na Noruega, com o Rosenborg.

O Sporting entra no Lerkendal Stadion, em Trondheim, às 17.55 horas, para o jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa.

No reencontro com o Rosenborg (vitória em Alvalade, por 1-0), o Sporting não conta contra habituais escolhas - Mathieu, Acuña e Jesé, todos lesionados - e o treinador Jorge Silas opta por uma abordagem aparentemente cautelosa, com reforço à retaguarda.

O empate serve os interesses do Sporting. Em caso de vitória, os leões ficarão praticamente apurados, se o Lask, que corre dois pontos atrás, na terceira posição, não vencer o PSV, na outra partida do grupo.

Sob arbitragem do escocês Kevin Clancy, o Sporting vai a jogo com o seguinte "onze": Renan, Ilori, Coates, Neto, Rosi, Borja, Doumbia, Eduardo, Bruno Fernandes, Vietto, Bolasie.