Sporting com três centrais para a receção ao LASK Linz

Silas aposta em Neto para alinhar no setor defensivo com Coates e Mathieu

O treinador do Sporting faz cinco alterações em relação ao jogo anterior com o Aves (0-1). Neto, Miguel Luís, Wendel, Acuña e Luiz Phellype são as novidades na equipa titular. Borja, Eduardo, Vietto e Jesé ficam no banco. Rosier salta para a bancada.

Eis os onzes iniciais:

Sporting: Renan; Coates, Neto e Mathieu; Doumbia, Miguel Luís, Wendel e Bruno Fernandes; Acuña, Bolasie e Luiz Phellype

Treinador: Jorge Silas

Suplentes: Maximiano, Llori, Eduardo, Camacho, Vietto, Jesé e Borja

LASK Linz: Schlager; Wiesinger, Filipovic e Michrol; Potzmann, Trauner, Holland e Ranftl; Goiginger, Frieser e Raguz

Treinador: Valérie Ismael

Suplentes: Gebauer, Pogatetz, Renner, Klauss, Muller, Tetteh e Sabitzer