Sporting com três jogadores infetados com covid-19

Três jogadores do Sporting, o defesa-central Luís Neto, o lateral esquerdo Nuno Mendes e o avançado esloveno Sporar, testaram esta quarta-feira positivo à covid-19, dois dias antes do encontro com o Rio Ave, de abertura da 14.ª jornada da Liga, marcado para dia 15, às 18.30 horas.

Os três jogadores não apresentam sintomas, mas já estão em isolamento profilático.

Esta semana, seis elementos do staff acusaram positivo ao novo coronavírus depois da viagem da equipa à Madeira, aos quais se juntam agora Neto, Nuno Mendes e Sporar.