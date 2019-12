Sporting com várias mexidas frente ao LASK

Hoje às 16:56 Facebook

Tal como estava previsto, Jorge Silas mexeu bastante no onze que defrontará, esta tarde de quinta-feira, pelas 17.55 horas, os austríacos do LASK, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa.

Com Bruno Fernandes castigado, Neto lesionado e Mathieu poupado, o técnico leonino apostou na juventude para o derradeiro encontro, dando minutos aos jogadores menos utilizados.

A partida será dirigida pelo escocês William Collum e terá transmissão em direto na SportTV.

Eis os "onzes" titulares:

LASK: Schlager; Wiesinger, Trauner e Filipovic; Ranfti, Holland, Michori e Potzmann; Goiginger, Klauss e Frieser

Treinador Valerien Ismael

Suplentes Gebauer, Pogatetz, Renner, Tetteh, Wostry, Haudum e Raguz

Sporting: Renan; Rosier, Ilori, Coates e Cristian Borja; Eduardo Henrique, Rodrigo Fernandes e Miguel Luís; Jesé, Rafael Camacho e Pedro Mendes

Treinador: Jorge Silas

Suplentes: Maximiano, Acuña, Gonzalo Plata, Luiz Phellype, Wendel, Bolasie e Doumbia