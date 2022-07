Sporting com vitórias frente a Estoril e BSAD antes do estágio

André Bucho Hoje às 21:02 Facebook

Leões ganharam mais dois jogos de preparação para a nova época, realizados em Alcochete. Daniel Bragança lesiona-se com gravidade no joelho direito.

A primeira fase da preparação para a próxima temporada encerrou sábado, com os leões a vencerem os quarto e quinto jogos de preparação em Alcochete, antes de embarcarem na tarde de domingo para Lagos, onde vão estagiar até ao dia 20.

De manhã, o conjunto de Ruben Amorim cilindrou o Estoril por 4-0, com golos de Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e do jovem Youssef Chermiti, que tem trabalhado com a equipa principal e que continua a impressionar o treinador. Na parte da tarde, o encontro, também em Alcochete e igualmente à porta fechada, terminou com vitória por 2-0 frente ao BSAD. Os golos foram apontados por Bruno Tabata e Paulinho.