Sporting confirma a contratação de Adán

O clube de Alvalade confirmou, esta quinta-feira, o quinto reforço para a nova época: Antonio Adán. O guarda-redes de 33 anos assinou um contrato válido por duas épocas, mais uma de opção.

Antes de ser contratado pelo Sporting, Adán alinhava no Atlético de Madrid, tendo marcado presença na fase final da Champions em Lisboa -os colchoneros ficaram-se pelos quartos-de-final, após caírem perante o Leipzig (2-1). O experiente guarda-redes fez toda a formação no Real Madrid, clube que deixou em 2012/13 para representar o Cagliari, de Itália, e passou ainda pelo Bétis antes de ingressar no Atlético de Madrid.

"Chego aqui no melhor momento da carreira, com uma maturidade tremenda. Estou ansioso para poder jogar e contribuir com a experiência e com o trabalho que tenho vindo a realizar. Sinto muita felicidade. Depois de acabar a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, desejava incorporar-me neste grande clube, com tanta história em Portugal. Estou muito feliz", disse o guarda-redes ao canal oficial do Sporting.

Antonio Adán é quinto reforço confirmado pelo leões, depois do compatriota Pedro Porro, do português Antunes, do médio Pedro Gonçalves e do defesa marroquino Feddal, que foi colega de Adán no Betis.