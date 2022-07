Sporting confirma Trincão e Ricardo Horta fora do radar do Dragão

Extremo chega emprestado por uma temporada num negócio que pode alcançar os dez milhões de euros. Desde Braga, Ricardo Horta está longe de se tornar reforço dos dragões.

Sporting: Os leões confirmaram esta quarta-feira a contratação por empréstimo de Francisco Trincão ao Barcelona. O negócio pode alcançar os dez milhões de euros. Conheça os moldes do negócio aqui.

F. C. Porto: ​​​​​​​O JN sabe que os dragões não vão avançar por Ricardo Horta. A estrutura portista não vê o avançado do Braga nos planos futuros para reforçar o plantel e é improvável que tente contratar o jogador. Na terça-feira, o presidente arsenalista António Salvador abordou o tema: "O F.C. Porto já sabe o valor do Ricardo Horta, é uma questão de falar e discutir quais são os jogadores que poderão vir", no entanto, o atacante de 27 anos não consta na lista de possíveis reforços para a temporada 2022/23.

Barcelona: O clube catalão anunciou esta quarta-feira um princípio de acordo para a contratação de Raphinha ao Leeds. O Barcelona irá pagar cerca de 59 milhões de euros, valor que pode chegar aos 67 milhões, mediante objetivos. O extremo brasileiro irá assinar um contrato válido até 2027. Em Portugal, Raphinha passou por Vitória de Guimarães e Sporting, até se transferir para o Rennes e, posteriormente, para o Leeds, juntando-se agora aos "culés". O presidente Joan Laporta confirmou ainda que a renovação do contrato de Ousmanne Dembélé está bem encaminhada, com o extremo a baixar o salário para prolongar o vínculo até 2024.

Lazio: O guarda-redes português Luís Maximiano foi oficializado como reforço da Lazio. O antigo guardião do Sporting vai custar cerca de dez milhões de euros e assina um contrato até 2027.

Chelsea: Dia forte nos londrinos. Segundo informou Fabrizio Romano, o defesa central Koulibaly vai reforçar a equipa de Thomas Tuchel a troco de 38 milhões de euros. O jogador do Nápoles irá auferir um salário de dez milhões de euros anuais, com um contrato válido até 2027. O avançado Sterling também se vai juntar à comitiva inglesa, proveniente do Manchester City. O avançado publicou uma mensagem nas redes sociais em género de despedida dos "cityzens" e está prestes a ser oficializado nos "blues". O Chelsea vai pagar cerca de 53 milhões de euros pelos serviços do extremo, valor que pode acrescer 11 milhões em objetivos.

Atlético Madrid: O ex-benfiquista Axel Witsel foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Atlético Madrid. O médio chega a custo zero depois de ter terminado o contrato com o Borussia Dortmund.

Fenerbahçe: Jorge Jesus vai reencontrar um velho conhecido. O Flamengo comunicou que Willian Arão está de saída para a Turquia e o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, será o destino. O técnico português já treinou Arão no clube brasileiro.

Boavista: Tomás Reymão recorreu às redes sociais para comunicar a saída do Boavista. "Está na hora de seguir em frente. Na certeza, porém, de que levarei para sempre o que de bom trouxe estes últimos anos. Foram anos de muitos sacrifícios, trabalho e evolução! Saio com a certeza de que sempre dei tudo dentro e fora do campo desde o primeiro, ao último dia no clube", escreveu o médio de 23 anos.

Rio Ave: O jornal espanhol "AS" escreve esta quarta-feira que o Rio Ave irá contratar Paulo Vítor, avançado do Valladolid. O atacante de 23 anos já está em Portugal para reforçar os vilacondenses.

Lourosa: Didi é o mais recente reforço do Lourosa para a época 2022/23. O médio defensivo chega proveniente do Fafe.