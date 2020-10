Sporting confirma venda de Luciano Vietto ao Al Hilal

JN Hoje às 23:26 Facebook

Em comunicado ao mercado, publicado este sábado na Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, já depois do triunfo sobre o Santa Clara, a SAD dos leões explica os pormenores da transferência de Luciano Vietto para o Al Hilal.

"Em contrapartida da transferência, o Al-Hilal pagará o montante fixo de € 7.000.000 (sete milhões de euros) por 75% dos direitos económicos do jogador, montante que será repartido em partes iguais entre a Sporting SAD e Club Atlético Madrid. O valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo Al Hilal", informam os leões.

Além do encaixe, o Sporting também baixa consideravelmente a folha salarial, uma vez que o avançado era um dos mais bem pagos do plantel.

Vietto já não foi convocado para este jogo com o Santa Clara, pelo que despediu-se do Sporting no clássico com o F. C. Porto, onde marcou o golo que garantiu o empate (2-2), ao minuto 87.