Sporting congratula-se com mudança de posição de Benfica e Vitória de Guimarães

Leões satisfeitos com apoio público de águias e vimaranenses à divulgação dos áudios do VAR. Ressalvam que esperam que "estas posições não sejam momentâneas, mas sim estruturais".

Em comunicado, o Sporting congratulou-se com a mudança de postura de Benfica e Vitória de Guimarães quanto aos à divulgação dos áudios do VAR, depois de em junho terem votado contra a proposta dos leões de alteração dos regulamentos da Liga para que ditos áudios fossem tornados público.

"A A Sporting CP - Futebol, SAD congratula-se que, passadas nove jornadas da presente Liga, dois Clubes já se tenham mostrado publicamente favoráveis à divulgação dos áudios do VAR. Na verdade, os clubes em questão, Sport Lisboa e Benfica e Vitória Sport Clube, tinham votado contrariamente à nossa pretensão em junho de 2022 de alterar os Regulamentos da Liga", pode ler-se, na publicação.

"Ambas as inflexões são de saudar e a Sporting SAD não deixará de acolher os contributos de todos quantos queiram acompanhar a sua defesa da arbitragem e dos seus agentes. Espera, no entanto, que estas posições não sejam momentâneas, mas sim estruturais e que, no futuro, signifiquem um voto favorável a esta mudança do futebol português", acrescentam ainda os leões, pedindo "coragem" para transformar o futebol "mais credível e transparente".