Futebol feminino: Sporting conquista a Taça de Portugal

A festa da Taça de Portugal pintou-se de verde e branco no Estádio do Jamor. O Sporting derrotou o Famalicão por 2-1, com golos de Joana Marchão e Chandra Davidson para conquistar pela terceira vez a prova rainha.

O Sporting é assim o segundo clube com mais Taças de Portugal no palmarés, apenas atras do 1º de Dezembro, com sete. As leoas terminam a temporada em beleza, depois de terem conquistado a Supertaça e ficado no segundo lugar do campeonato.