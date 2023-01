Sporting conquista Taça Hugo dos Santos pelo segundo ano consecutivo

Rui Almeida Santos Hoje às 18:23 Facebook

Pelo segundo ano consecutivo, o Sporting conquistou a Taça Hugo dos Santos, disputada em Gondomar. Na final, derrotou a Ovarense por 79-71, num jogo que ficou praticamente decidido logo no período inicial.

Vinda de uma surpreendente vitória frente ao Benfica, nas meias-finais da prova, a Ovarense teve uma entrada desastrosa na final da Taça Hugo dos Santos, que o Sporting aproveitou para construir, desde cedo, uma vantagem confortável no marcador.

Nos primeiros seis minutos do encontro, os leões construíram um parcial de 18-2, fruto de uma defesa agressiva, um ataque eficaz e o total domínio na luta das tabelas. No final do primeiro período, a equipa de Alvalade vencia por 35-14.

Depois do choque inicial, a Ovarense procurou reentrar no jogo, mesmo sabendo que teria uma montanha para escalar. Os vareiros ainda conseguiram vencer o segundo período (16-12), mas atingiram o intervalo com uma desvantagem de 17 pontos (30-47).

Apesar da boa réplica dada pelos "vareiros", mostrando até final um bom espírito competitivo, o Sporting nunca se sentiu muito pressionado no resultado, mantendo sempre o adversário a uma distância confortável.

Nos últimos minutos do último período, a Ovarense intensificou a pressão sobre um leão que desligou cedo demais da partida e encurtou a desvantagem, não evitando, porém, a derrota por 79-71.

O Sporting conquistou a Taça Hugo dos Santos pelo segundo ano consecutivo, depois de ter vencido o Benfica na final do ano passado.