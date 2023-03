Sporting conquista terceira Taça de Portugal feminina de voleibol

JN/Agências Hoje às 00:32 Facebook

O Sporting venceu pela terceira vez a Taça de Portugal feminina de voleibol, ao levar a melhor ante a AJM/FC Porto por 3-2 na final, disputada no Centro Cultural de Viana do Castelo.

As verde e brancas impuseram-se na negra por 15-13, depois de um empate a dois nos quatro primeiros sets, pelos parciais de 25-22, 23-25, 23-25 e 25-17.

É o terceiro título para as lisboetas, e o primeiro em quase 40 anos, depois de duas vitórias em 1984/86 e 1985/86, igualando os três do Atlético CP ao suceder ao Leixões, que tinha vencido as últimas duas edições e é o recordista da prova, com 10 cetros conquistados.