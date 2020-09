Sporting conquista troféu Francisco Stromp em futsal, hóquei em patins e voleibol

JN/Agências Ontem às 22:51 Facebook

As equipas de futsal, hóquei em patins e voleibol do Sporting somaram este sábado triunfos folgados frente a Viseu 2001, Turquel e Castêlo da Maia, respetivamente, em jogos que decorreram no Pavilhão João Rocha, conquistando o Troféu Francisco Stromp nas três modalidades.

A equipa de futsal goleou o Viseu 2001 por 10-1, num jogo praticamente de sentido único, e apesar da equipa viseense ter inaugurado o marcador logo aos dois minutos, por Pedro Peixoto, o Sporting foi avolumando o resultado que espelha a diferença de qualidade entre as duas equipas.

A abrir o Troféu Stromp, competição que homenageia uma das mais importantes figuras da história do Sporting, a equipa de voleibol leonina impôs-se ao Castêlo da Maia por 3-0, com 25-18 no primeiro set, 25-21 no segundo e 25-18, no terceiro.

Finalmente, no hóquei em patins, os leões também venceram o troféu Stromp, ao golearem o Turquel por 10-4, numa partida que serviu para apresentar o plantel, equipa técnica e staff para a nova temporada.