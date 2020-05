Sporting continua a preprarar regresso e treinou "com mais bola"

JN/Agências Hoje às 17:56 Facebook

O Sporting treinou, esta sexta-feira, com "mais bola", numa semana em que a equipa tem preparado o possível regresso à competição, depois de quase dois meses parada devido à pandemia da covid-19.

Os leões têm feito ao longo de semana o primeiro trabalho em grupo desde meados de março, mas de forma setorizada, quando o futebol português 'lima arestas' para um regresso da Liga, sujeito a autorização sanitária.

Desde segunda-feira que o treinador Rúben Amorim tem trabalhado o aspeto físico da equipa, mas esta sexta-feira, segundo o clube, a sessão em Alcochete já permitiu aos jogadores mais contacto com a bola.

Um aspeto ainda sem contacto físico entre atletas, com distâncias de seguranças, "em trabalho técnico e tático sem oposição", indicou o Sporting.

Na sessão, o guarda-redes Renan Ribeiro, que recupera de lesão, fez fortalecimento muscular no ginásio, juntamente com o médio Tiago Ferreira, dos juniores, e o avançado Luiz Phellype manteve também o plano de recuperação.

O plantel leonino volta a treinar no sábado, numa sessão agendada para as 10 horas.

Na Liga, o Sporting segue em quarto lugar, a 10 jornadas do final, com 42 pontos, a 18 do líder F. C. Porto (60 pontos), e ainda atrás de Benfica (59) e Sporting de Braga (46).

O Sporting tem como primeiro jogo, no eventual regresso da Liga, suspensa desde a 24.ª jornada, uma visita ao Vitória de Guimarães, que é sexto classificado.