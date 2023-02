Sporting: Continuar na Europa e a jogar melhor

Ruben Amorim não ficou totalmente feliz com a prestação em Chaves e quer mais eficácia frente ao Midtjylland.

​​​​​Sem derrotas no histórico de confrontos europeus na Dinamarca, os leões querem dar a volta ao resultado da primeira mão (1-1) e seguir em frente na Liga Europa. O empate, registado em Alvalade há uma semana, no primeiro jogo do play-off, foi uma desilusão, porém o treinador Ruben Amorim acredita na passagem.

"Temos de continuar na competição porque precisamos dessa experiência. Queremos ganhar jogos. A época não tem sido aquilo que queremos e temos de jogar melhor. Isso é o principal. Antes de pensar em ganhar, é pensar em jogar melhor, temos a obrigação de fazer melhor do que no fim de semana", sublinhou, ainda em Alcochete, antes da viagem rumo à Dinamarca.