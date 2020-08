Sporting contrata dois reforços em dia muito ativo

JN Hoje às 21:07 Facebook

O mercado de transferências esteve muito ativo esta terça-feira, em especial para os lados de Alvalade, com o Sporting a apresentar dois jogadores para a equipa principal, comandada por Rúben Amorim. Pedro Gonçalves, ex-Famalicão, e Zouhair Feddal, ex-Bétis, são as novidades do dia.

Sporting: O médio Pedro Gonçalves e o defesa central marroquino Zouhair Feddal são reforços do Sporting. O português, de 22 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2025, após uma época no Famalicão. Já o marroquino chega proveniente dos espanhóis do Bétis e firmou vínculo por duas épocas, com mais duas de opção.

Boavista: O médio ofensivo Nuno Santos, de 21 anos, chega ao Bessa por empréstimo do Benfica. Na época passada o jogador esteve emprestado pelas águias ao Moreirense. Nuno Santos foi formado nas panteras, antes de rumar ao Seixal em 2012.

Paços de Ferreira: O médio espanhol Martin Calderón e o extremo sul-africano Luther Singh chegam à Mata Real por empréstimo dos espanhóis do Real Madrid e do S. C. Braga, respetivamente. Internacional espanhol nos escalões de formação, Martin fez grande parte da formação nos merengues, depois de se ter transferido do Sevilha, em 2013. Já o extremo, de 23 anos, com várias internacionalizações nos escalões de formação da África do Sul, não integrava as opções de Carlos Carvalhal em Braga e acabou cedido ao Paços de Ferreira por uma temporada.

Belenenses SAD: O avançado português Miguel Cardoso, de 26 anos, foi cedido aos azuis pelo Dínamo de Moscovo. Contratado pelos russos no início da temporada 2018/19 ao Tondela, Miguel Cardoso apontou quatro golos em 22 jogos em época e meia, somando apenas um jogo na segunda metade da temporada anterior, ao serviço do Tambov, por empréstimo.

Tondela: O médio ofensivo Rafael Barbosa, de 24 anos, assinou contrato com o emblema beirão até junho de 2023. "O CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Sporting CP para a transferência de Rafael Barbosa", escreveu o clube numa nota publicada no site oficial. O jogador já realizou exames médicos e estará no treino desta quarta-feira às ordens do treinador Pako Ayestarán.

Já o defesa esquerdo João Vigário, de 24 anos, está de saída do Tondela, um ano antes do fim de contrato para rumar ao Nacional. "A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o lateral João Vigário para a rescisão do contrato que ligava ambas a partes até junho de 2021", informou o clube no site oficial, acrescentando que garantiu "uma percentagem dos direitos económicos do atleta".

Santa Clara: O trinco brasileiro Júlio Romão, ex-Atlético Paranaense, vai ser jogador dos açorianos para as próximas três épocas. "Júlio Romão, trinco brasileiro de apenas 22 anos, era uma das maiores esperanças do Atlético Paranaense. O atleta canarinho atuou na equipa de sub-23 do Ponte Preta na temporada passada, somando 13 partidas", acrescenta o Santa Clara em nota de imprensa. No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos.

Nacional: Os brasileiros Pedrão e João Víctor são os mais recentes reforços dos insulares, que esta temporada ascenderam à Liga. Pedrão, central, de 23 anos, chega por empréstimo do Palmeiras, tendo assinado um contrato válido por uma temporada, ficando o clube madeirense com opção de compra. Formado no EC Água Santa, clube de São Paulo, ingressou no Palmeiras em 2017, tendo sido emprestado ao Atlético Mineiro em 2019 e ao Atlético Paranaense em 2020. Já o extremo João Víctor, de 21 anos, rubricou um contrato válido por uma temporada e chega por empréstimo do Grémio Osasco, equipa de São Paulo, ficando o clube madeirense com direito de opção. Já esta noite, os madeirenses confirmaram a contratação do português João Vigário (ex-Tondela).

Nápoles: O lateral-esquerdo Mário Rui, de 29 anos, renovou contrato com o clube italiano até 2025. O português está no Nápoles desde 2017/18, depois de ter passado pela Roma, pelo Empoli, pelo Spezia e pelo Gubio, estes três últimos por empréstimo do Parma, clube que nunca chegou a representar em jogos oficiais. Ao serviço dos napolitanos, o lateral português conquistou uma Taça de Itália, troféu alcançado na última época.

Málaga: O avançado português Orlando Sá, de 32 anos, foi apresentado como reforço, oriundo dos belgas do Standard de Liège, juntando-se ao emblema da 2.ª Liga espanhola após um "ano muito difícil" em que esteve sem jogar por lesão, após uma lesão grave no tendão de Aquiles, e sente-se agora "como um menino de oito anos, a sentir a felicidade de voltar a jogar futebol".

Tottenham: O guarda-redes inglês Joe Hart assinou por duas temporadas com os "spurs", do treinador português José Mourinho, após ter deixado o Burnley. Hart, de 33 anos, que chega ao Tottenham a custo zero, conta no palmarés com dois títulos da Premier League, duas Taça da Liga e uma Taça de Inglaterra ao serviço do Manchester City, clube que representou de 2006/07 a 2017/18.