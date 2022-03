Sporting contrata espanhol Guerrero

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a contratação do internacional espanhol Esteban Guerrero, reforçando a equipa de futsal com um antigo jogador dos russos do KPRF Moscovo, ao abrigo da autorização de contratação da UEFA.

O protocolo, firmado pela UEFA e FIFA, permite contratar jogadores de Rússia ou Ucrânia até 7 de abril, mesmo fora do período habitual de transferências, na sequência da invasão russa à Ucrânia.

O ala e pivô, de 27 anos, levava 16 jogos e 11 golos pelos moscovitas, juntando-se agora ao plantel às ordens de Nuno Dias, quando o clube procura vencer campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões.

"Estou muito feliz e desde o início que me senti muito apoiado por todos. Os jogadores mandaram-me logo mensagens a dizer que se precisasse de alguma coisa só tinha de dizer. São muito boas as sensações, é como se já estivesse aqui há muito tempo", declarou o jogador natural de Barcelona.

A lista de melhores do mundo do Futsal Planet coloca-o no oitavo lugar dos melhores praticantes da modalidade, após um 2020/21 em que foi um dos destaques do Levante, com 25 golos em 37 jogos.