Sporting contrata médio e Bayern de olho em Haaland

O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação de Manuel Ugarte ao Famalicão, no mesmo dia em que o diretor desportivo do Bayern abordou o interesse em Haaland.

Sporting: Manuel Ugarte é reforço do Sporting após várias semanas de negociações. O médio representou o Famalicão na temporada passada e assinou contrato válido até 2026, com uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de euros. O uruguaio revelou que esta é "uma etapa especial" e que é "um salto enorme" na carreira.

Bayern Munique: O interesse do Bayern Munique em jogadores do Borussia Dortmund não é recente: Gotze, Lewandowski e Hummels são alguns exemplos. Agora, as atenções dos bávaros podem virar-se para Haaland, avançado muito cobiçado pelos gigantes europeus. Em entrevista ao canal televisivo alemão Sport 1, o diretor desportivo do Bayern Hasan Salihamidzic referiu tratar-se de "um jogador de topo". "Ouvi dizer que é um grande rapaz também. Tu olhas para lá, mas ele é jogador do Dortmund. 60 golos em 60 jogos. Tu tens de olhar, caso contrário seriamos amadores".

Lukaku: O avançado belga viajou esta segunda-feira para Londres para completar a transferência para o Chelsea. Lukaku foi avistado no aeroporto de milão e, segundo a Sky Sports, referiu que vai deixar uma mensagem aos adeptos do Inter. O negócio deverá ficar fechado por cerca de 115 milhões de euros e está agora mais perto de se concretizar.

AS Roma: José Mourinho deverá perder um avançado nos próximos dias. O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" informa que Edin Dzeko está muito perto de se tornar reforço do Inter de Milão, que pretende colmatar a vaga deixada por Lukaku. A mesma publicação explica que Tiago Pinto, diretor desportivo dos romanos, está a tratar de finalizar a saída do bósnio. Para reforçar o setor ofensivo, Mourinho olha para Isak (Real Sociedad), Tammy Abraham (Chelsea) e Mauro Icardi (PSG).

Marítimo: Os madeirenses confirmaram esta segunda-feira a contratação de Clésio, avançado moçambicano que se encontrava como jogador livre. O ataque da equipa está assim mais reforçado com o jogador de 26 anos que foi campeão nacional pelo Benfica na temporada 2015/2016.