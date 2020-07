Sporting contrata norte-americano Jalen Henry

JN/Agências Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O basquetebolista Jalen Henry, de 24 anos, é reforço do Sporting, informou esta quarta-feira o clube no site oficial, com o extremo norte-americano a chegar proveniente dos finlandeses do BC Nokia.

"Estou muito empolgado e feliz por jogar pelo Sporting. É, sem dúvida, um grande passo na minha carreira", disse o extremo, que também faz a posição de poste, citado pelos meios de comunicação do clube.

Na Finlândia, Henry passou também pelo UU-Korihait, depois de representar os franceses do Charleville-Méziéres. Antes passou pelo basquetebol universitário norte-americano, no qual jogou nos SIU Edwardsville Cougars.

O Sporting prepara a segunda temporada no basquetebol, modalidade a que regressou em 2019/20, mas com a mesma a ser suspensa devido à covid-19 à 22.ª jornada, com os leões na liderança.