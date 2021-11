Sporting corre atrás e Benfica em via de sentido único

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:17 Facebook

Candoso sem argumentos para contrariar ímpeto ofensivo das águias. Leões em grande, mas só na segunda parte.

O campeonato segue a ritmo frenético e a oitava jornada, além das sempre esperadas vitórias de Sporting e Benfica, trouxe uma barrigada de golos (48 no total) para recordar mais tarde. Em Viseu, os leões voltaram a rugir mais alto, ao somarem o quarto triunfo consecutivo, mas não sem antes passarem por um pequeno susto.

Com o pavilhão totalmente cheio, os viseenses entraram a todo o gás, apontaram dois golos de rajada e obrigaram os campeões a aplicarem-se. O empate chegou antes do intervalo (2-2) e a segunda metade serviu para esclarecer as dúvidas, com o Sporting a marcar mais quatro e a deixar as contas claras (3-6).

Sem o mesmo tipo de preocupações esteve o Benfica. Os encarnados receberam e venceram o Candoso (5-1), num duelo que acabou por se revelar de sentido único. Com estes triunfos, os rivais de Lisboa partilham a liderança da Liga, com 21 pontos, acompanhados do surpreendente Fundão, que deu a primeira "escorregadela" nesta época, ao perder em casa (4-5) frente à Quinta dos Lombos.

Completamente imparável esteve o Braga que matou a fome de golos ao golear o recém-promovido Nun'Álvares por 9-1.