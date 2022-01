Sporting crítica Conselho de Disciplina por castigo a Nuno Santos

André Bucho Hoje às 18:31 Facebook

Miguel Braga, diretor de comunicação dos leões, reagiu no Twitter à suspensão de um jogo do extremo Nuno Santos, após desavenças com o público no jogo com o Vizela.

"Nuno Santos não deveria ter respondido às provocações do público. Tanto o presidente como o treinador disseram isso mesmo. Numa atitude pioneira, o CD foi célere a castigar o jogador. E noutros casos similares? Nada", escreveu, anexando um vídeo de André Almeida, do Benfica, a reagir ao público do F.C. Porto após ser expulso.

De resto, o responsável pela comunicação dos leões abordou ainda o caso de Jacaré, jogador de futsal do Benfica. "Nem mesmo no futsal - com o CD também presidido por Claúdia Santos - quando o jogador Jacaré não só insultou, como incendiou as bancadas do PJR com gestos e provocações no meio da quadra.", escreveu.