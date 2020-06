JN Hoje às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting ganhou esta sexta-feira ao Belenenses SAD, por 3-1, na Cidade do Futebol, em Oeiras, no fecho da 28.ª jornada da Liga, numa partida em que sofreu primeiro, mas deu a volta ao marcador ainda no primeiro tempo e regressou ao terceiro lugar.

Os comandados de Petit entraram melhor e colocaram-se em vantagem por Licá, aos 9 minutos, com o avançado a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Snow, após um erro na saída de bola dos leões.

O conjunto orientado por Rúben Amorim sentia dificuldades em subir no terreno com perigo, mais conseguiu empatar, aos 21 minutos, com Coates a subir mais alto que a defesa caseira e a desviar de cabeça para o fundo das redes. Um golo que o central dedicou ao companheiro de equipa Jéremy Mathieu, que se lesionou com gravidade na quarta-feira durante o treino e decidiu colocar um ponto final na carreira.

A partir do 1-1 começou a ver-se mais Sporting e o génio de Jovane Cabral sobressaiu, com a marcação de um bis, que o tornou na figura da partida. Primeiro com o golo acrobático, em resposta a um cruzamento de Ristovski, que colocou os leões a vencer e, depois, com a conversão de um penálti à segunda tentativa (na primeira o guarda-redes adiantou-se), já nos descontos para o intervalo.

Aos 42 minutos, quando o marcador registava ainda o 1-2, Licá marcou, contudo o lance foi anulado por o jogador do Belenenses SAD estar fora de jogo.

No segundo tempo, a qualidade caiu um pouco, com os leões a terem o ascendente, a criarem algumas ocasiões e a controlarem a vantagem no marcador, que não sofreu mais alterações até ao final.

Com este resultado, o Sporting voltou a recuperar a terceira posição, com dois pontos de vantagem sobre o quarto, Sp. Braga, e a 17 do líder F. C. Porto.