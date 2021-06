Sporting dá a volta ao F. C. Porto e iguala final do play-off

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

O Sporting ganhou esta quinta-feira ao F. C. Porto, por 6-3, no segundo jogo da final da 1.ª Divisão Nacional de hóquei em patins, numa partida em que foi para o intervalo a perder, mas conseguiu dar a volta no segundo tempo.

Com este triunfo no segundo jogo, o Sporting empata a final a um jogo, depois da vitória portista no primeiro jogo, no Dragão Caixa. No encontro de hoje, Gonçalo Alves abriu o marcador para os dragões aos cinco minutos e Reinaldo Garcia ampliou para 2-0 antes do intervalo.

Na segunda parte, o Sporting entrou determinado a contrariar o ascendente portista da primeira parte e Nolito Romero, com um bis, e Toni Pérez, colocaram o resultado em 3-2 para os verde e brancos. Nolito voltou a marcar, no 4-2, assim como Toni Pérez (5-2), com Gonçalo Alves a bisar também ao fazer o 5-3 para o F. C. Porto. O golo que fechou o jogo voltou a pertencer ao Sporting, com Verona a fazer o 6-3 final.

As duas equipas voltam a encontrar-se no próximo domingo, no Dragão Caixa, para o terceiro jogo da final do play-off.