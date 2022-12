Sporting da Covilhã discute criação de SAD no dia 29

JN/Agências Hoje às 14:22 Facebook

Os sócios Sporting da Covilhã vão votar a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) para o emblema da Liga 2, em Assembleia Geral (AG) extraordinária, no próximo dia 29.

Um dia antes, o clube, que em junho completa 100 anos, promove uma sessão de esclarecimento sobre a transformação da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) em SAD, a realizar às 21 horas, no Auditório Municipal da Covilhã, para onde também está agendada a AG.

A ordem de trabalhos divulgada esta segunda-feira informa que o primeiro ponto será a "apresentação do projeto de transformação da SDUQ do Sporting Clube da Covilhã em SAD, que se pretende aprovar no ponto dois, nomeadamente os objetivos e os seus estatutos".

O segundo ponto da reunião magna prevê "deliberar a aprovação da transformação da Sporting Clube da Covilhã - Futebol SDUQ, Lda em SAD". A assembleia geral está marcada para dia 29 de dezembro, às 20.30 horas.

O Sporting da Covilhã ocupa o 18.º e último lugar da Liga 2, com apenas seis pontos em 13 jogos e só uma vitória no campeonato.

Em outubro, durante a reunião magna de aprovação das contas, o presidente do clube, José Mendes, anunciou muitas alterações no plantel na reabertura do mercado de transferências e salientou que a situação da equipa "não é inédita" e que "isto não é como começa, mas como acaba".

Na ocasião, José Mendes referiu que, apesar de não fazer alarde, está "atento e a trabalhar" e mencionou presidir a um dos "dois ou três clubes" dos campeonatos de futebol profissional que são dos sócios e não de investidores que, noutros emblemas, têm "investido aos milhões e que têm capacidade para formar grandes plantéis".

"Não temos investidores. Vivemos do que temos e fazemos milagres para manter o clube estável", enfatizou, ainda em outubro, o dirigente, há 18 anos na presidência do emblema que milita há 15 épocas consecutivas no segundo escalão do futebol nacional.