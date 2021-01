Sporting da Covilhã e Mafra adiado para sexta-feira

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

O jogo entre o Sporting da Covilhã e o Mafra, em atraso da 13.ª jornada da Liga 2, foi adiado para sexta-feira, às 11 horas, devido ao nevoeiro no Estádio Santos Pinto.

"Não melhorando as condições, o jogo foi alterado para amanhã [sexta-feira], às 11 horas", informou o emblema serrano, nas redes sociais.

A partida, em atraso desde 28 de dezembro, estava marcada para a manhã desta quinta-feira, mas a reduzida visibilidade no relvado obrigou a Liga de Clubes a adiar o jogo cinco horas, para as 16 horas.

A persistência de nevoeiro cerrado no Estádio Santos Pinto, casa do Sporting da Covilhã, na zona alta da cidade, levou os dois clubes a concordarem com um novo adiamento do encontro.

Separados por cinco lugares na tabela classificativa, os 'leões da serra', há seis jornadas sem ganhar, e no 13.º lugar da classificação, com 17 pontos, procuram inverter a série de maus resultados frente ao Mafra, oitavo classificado da Liga 2, com 24 pontos, que há oito jogos não ganha para o campeonato.