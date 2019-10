Sporting da Covilhã e Vitória de Setúbal empatam

Ontem às 22:37 Facebook

O Sporting da Covilhã e o Vitória de Setúbal empataram (1-1), este sábado, na primeira jornada da terceira fase da Taça da Liga e perderam a oportunidade de se isolar na frente do Grupo B.

Depois do nulo entre Benfica e Vitória de Guimarães, na Luz, um autogolo de Tiago Moreira (35 minutos) deu vantagem aos sadinos, no seu único contra-ataque na primeira parte, mas Santiago da Silva empatou o jogo já nos descontos (90+2).

Os sadinos foram ao campo dos 'leões da serra' jogar com cautelas e a formação do primeiro escalão, com quatro alterações no 'onze' inicial, nunca se conseguiu impor, embora aos serranos, da LigaPro, mais ofensivos, fosse faltando objetividade.

Numa primeira metade equilibrada, sem ocasiões flagrantes de golo, o Sporting da Covilhã foi a única equipa a criar perigo, aos 18 minutos, por intermédio de Kukula, mas a bola passou junto ao poste e Rodrigo António não chegou a tempo para emendar.

Só de bola parada o emblema orientado por Sandro conseguia chegar junto à área dos locais, com os serranos sempre a resolverem sem problemas.

Sem fazer um único remate enquadrado com a baliza, o Vitória chegou à vantagem aos 35 minutos, quando Tiago Moreira marcou na própria baliza. Heriberto arrancou pela direita, cruzou e o lateral serrano, para impedir que a bola chegasse a Hachadi, foi infeliz no lance.

Antes do descanso Adriano assustou, mas a bola bateu em Pirri e saiu para canto.

No segundo tempo, as ocasiões de golo também escassearam: aos 54 minutos, Mansilla, na sequência de uma falha de Tiago Moreira, ganhou a bola na área, mas atirou ao lado, cruzado. As duas formações beneficiaram de livres, só que tanto Rodrigo como Kukula não deram trabalho aos guarda-redes.

Dois minutos depois do tempo regulamentar, o Sporting da Covilhã igualou o encontro, por Santiago da Silva, que saltou do banco para responder de cabeça à assistência de Daniel Martins e deixar as quatro equipas do Grupo B com um ponto.

Ficha de Jogo:

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Vitória de Setúbal, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Tiago Moreira, 35 minutos (própria baliza), 1-1, Santiago da Silva, 90+2.

Equipas:

Sporting da Covilhã: Carlos Henrique, Tiago Moreira, Brendon, Zarabi, Daniel Martins, Rodrigo António (Guilherme Rodrigues, 78), Mica Silva, Adriano, Jean Batista (Santiago da Silva, 65), Bonani (Deivison, 77), Kukula.

(Suplentes: Bruno Bolas, Deivison, Santiago da Silva, Joel Vital, Jaime Simões, Guilherme Rodrigues e Soares).

Treinador: Ricardo Soares.

Vitória de Setúbal Makaridze, Mano, Jubal (Baba Fernandes, 30), Pirri, André Sousa, Semedo, Carlinhos, Mansilla (Zequinha, 66), Heriberto, Eber Bessa e Hachadi (Ghilas, 71).

(Suplentes: Valido, Mathiola, Nuno Pinto, Leandrinho, Baba Fernandes, Zequinha e Ghilas).

Treinador: Sandro Mendes.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zarabi (37) e Baba Fernandes (76).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.