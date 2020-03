Sporting da Covilhã leva o estádio com neve aos adeptos

Hoje às 13:39 Facebook

Campo do clube da LigaPro amanheceu pintado de branco e as fotos foram partilhadas nas redes sociais com um apelo: "fica em casa".

É primavera, mas até o tempo parece à nora com tudo o que está a ser provocado pelo coronavírus.

Na manhã desta terça-feira, o Sporting da Covilhã usou as redes sociais para partilhar fotografias do relvado pintado de branco, devido à neve que caiu perto da Serra da Estrela.

Talvez a prever alguma afluência popular para aproveitar este tempo nesta altura, o clube logo fez questão de salientar a importância de se ficar em casa e não se deixar ser levado pelo impulso de dar um salto à serra.

"Nós levamos o estádio até ti, fica em casa...".