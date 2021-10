Sporting da Covilhã rescinde com Wender

JN Hoje às 18:17 Facebook

O Covilhã anunciou, esta terça-feira, que Wender Said já não é treinador do clube.

"O clube informa que chegou a acordo com mister Wender Said, e com a sua equipa técnica, para a rescisão do contrato", anunciou o emblema serrano, em comunicado.

O técnico brasileiro chegou ao Sporting da Covilhã no início da temporada e, após um início de época promissor, passou à fase de grupos da Taça da Liga e ganhou os primeiros dois jogos para o campeonato, mas desde 15 de agosto que a formação serrana não vence na Liga 2.

No domingo, a equipa do segundo escalão foi afastada da Taça de Portugal, nas grandes penalidades (7-6), pelo Serpa, do Campeonato de Portugal.

Wender Said, de 46 anos, deixa o Sporting da Covilhã no 11.º lugar da classificação, com oito pontos.