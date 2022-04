Sporting dá "paços" firmes rumo à Liga dos Campeões

Golos de Sarabia e de Nuno Santos garantem vitória importante frente ao Paços de Ferreira. Leão praticamente assegurou o segundo lugar, ao deixar o Benfica a nove pontos.

Um golo de penálti de Sarabia e um remate certeiro de Nuno Santos deram, este domingo, o triunfo (2-0) ao Sporting, frente ao Paços de Ferreira, que praticamente garantiu o acesso direto à Liga dos Campeões. A seis jornadas do fim, o Benfica, terceiro classificado, está a nove pontos. Ao mesmo tempo, colocou pressão sobre o líder F. C. Porto, que defronta o Santa Clara, na segunda-feira.

Apesar de ter jogado com o onze de gala, em que se destacaram os regressos de Porro, Palhinha e Pedro Gonçalves ao onze, os leões tiveram dificuldades para apresentar um futebol de qualidade. Apenas melhorou no segundo período com as substituições.