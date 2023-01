Sporting de Braga: 4.40 minutos de alta voltagem que ficam na história

Vira minhoto na Taça de Portugal dura 280 segundos. Remontada operada com seis jogadores na frente.

Quinito, antigo técnico que jogou e treinou na equipa arsenalista, dizia que apostar tudo no ataque, em busca de uma vitória, era "meter a carne toda no assador". A célebre frase foi mais ou menos seguida à letra por Artur Jorge, agora treinador dos guerreiros, na remontada que ficará na história frente ao Vitória de Guimarães e valeu a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal.

A perder por 0-2 ao intervalo, o técnico do Braga juntou Vitinha, Banza e Álvaro Djaló a Ricardo Horta, Iuri Medeiros e Abel Ruiz. Seis jogadores com cariz ofensivo que, no último quarto de hora e em menos de cinco minutos, ajudaram a virar o 0-2 para 3-2! Foram exatamente 4 minutos e 40 segundos que ficam na história dos dérbis minhotos.