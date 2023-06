Sporting de Braga: Al Musrati volta à lista de compras do Wolves

Ingleses vão colmatar saída de Rúben Neves e médio líbio do Sporting de Braga é desejo antigo

Desejo antigo do Wolverhampton, Al Musrati volta à órbita do 13.º classificado da última Premier League, que vai perder Rúben Neves para os árabes do Al Hilal.

O médio líbio é desejo antigo do Wolves e, com a baixa do internacional português, deverá voltar à carga. A Imprensa inglesa adiantou que o Wolverhampton poderá oferecer 25 milhões de euros, valor não muito distante dos 30 milhões da cláusula de opção de Al Musrati, que tem contrato com o Braga até 2026.