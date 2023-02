Sporting de Braga: ambição em voltar a ganhar ao Benfica

Guilherme Soares Hoje às 19:09 Facebook

O Braga já vai ter Ricardo Horta disponível para a receção ao Benfica, na quinta-feira, jogo que vai decidir a passagem às "meias" da Taça de Portugal, certeza dada por Artur Jorge na antevisão da partida. O treinador acredita em novo triunfo, novamente na Pedreira, depois da rotunda vitória por 3-0 no penúltimo dia do ano passado, na 14.ª jornada do campeonato, a única derrota até agora registada pelos benfiquistas esta temporada. Para isso, deixou o apelo aos jogadores para "igualarem a ambição" desse jogo, frisando também a necessidade da equipa minhota ser ainda "melhor, mais competente e capaz" do que então.

O técnico espera "um Benfica muito forte, que é líder do campeonato, reconhecidamente tem muitos valores individuais e tem sido muito competente coletivamente", ao qual quer "contrapor com um Braga recheado de muita qualidade individual também e um coletivo muito forte, unido e comprometido para voltar a ganhar".

Artur Jorge quer um Braga "a controlar todos os momentos do jogo" e, para isso, os jogadores têm "que estar com concentração máxima do primeiro ao último minuto".

"O Benfica tem sido muito padronizado este ano, muda alguns jogadores de posição, mas as dinâmicas da equipa não se alteram muito", avaliou, notando ser sua "obrigação tentar surpreender e estar preparado para uma surpresa do adversário".

O central Niakaté também já está disponível, depois de ter cumprido castigo, e pode voltar ao onze titular, quinta-feira, a partir das 20.30 horas, num jogo arbitrado por Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.