Sporting de Braga assegura talento turco oriundo do Besiktas

Sporting de Braga vai pagar ao Besiktas 1,5 milhões de euros por uma das principais promessas do futebol turco. Serdar Saatçi é esperado em breve na cidade dos Arcebispos para a formalização do acordo.

Serdar Saatçi, defesa central de 19 anos do Besiktas, vai reforçar o plantel do Sporting de Braga. A notícia é avançada pelo jornal "O Jogo", que aponta a um valor na ordem dos 1,5 milhões de euros para a concretização do negócio.

Internacional sub-21 pela Turquia, Serdar Saatçi é tido como um dos grandes talentos do futebol turco e era seguindo por clubes como o Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, e o Borussia Dortmund, da Bundesliga.

Na última temporada, Serdar Saatçi disputou 14 jogos pela equipa principal do Besiktas, tendo apontado um golo.

O novo reforço arsenalista junta-se a Paulo Oliveira, Niakaté, Bruno Rodrigues e Tormena na lista de opções do técnico, Artur Jorge, para o eixo defensivo. A oficialização da transferência deverá acontecer em breve.