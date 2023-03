Sporting de Braga B completa lote de apurados para a fase de subida da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 18:05 Facebook

O Sporting de Braga B ultrapassou o Varzim na última jornada da Série A e apurou-se para a fase de subida da Liga 3. Os bracarenses derrotaram o São João de Ver por 1-0, resultado com que os poveiros perderam em Paredes.

A última vaga para a fase de subida na Série A da Liga 3 foi conquistada pelo Sporting de Braga B, que venceu o São João de Ver por 1-0, graças a um golo de André Lacximicant, aos 54 minutos. Os bracarenses jogaram reduzidos a dez desde o minuto 28 devido à expulsão de Pedro Santos.

A vitória dos arsenalistas só valeu o quarto lugar na Série A, o último de acesso à fase de promoção, porque o Varzim, que partia para a derradeira jornada com um ponto de vantagem, perdeu em Paredes por 1-0. Valeu o tento solitário de Pedro Correia, aos 20 minutos.

Na partida que juntou o primeiro, Felgueiras, e o último classificado, Vitória de Guimarães B, os felgueirenses deram a volta na casa do Vitória de Guimarães B, onde venceram por 3-1.

Pelo mesmo resultado, o Canelas 2010 levou de vencida o segundo classificado Lank Vilaverdense, numa ronda em que o Anadia derrotou a Sanjoanense e o Fafe bateu o Montalegre, em ambos os casos por 2-1.

Na última jornada da Série B, com tudo decidido no que toca às equipas que avançam para a fase de subida, o principal destaque vai para o triunfo do Amora frente ao Vitória de Setúbal (2-0), resultado que lhe permitiu preservar o primeiro lugar da tabela classificativa.

A vice-líder União de Leiria alcançou a goleada da ronda, 6-1 ao Moncarapachense, enquanto o Alverca deu a volta ao Belenenses no Restelo (2-1) e o Sporting B bateu o Caldas por 3-2, num grande jogo de futebol que foi decidido com um golaço de Miguel Menino.

A Académica venceu na casa do Real (2-1) e o Oliveira do Hospital derrotou o Fontinhas por 3-2.

De recordar que Amora, União de Leiria, Alverca e Belenenses apuraram-se para a fase de promoção à Liga 2.