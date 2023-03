Sporting de Braga: Banza apanha Ricardo Horta e ameaça Vitinha

Francês chega aos 11 golos, agarra o capitão e está a dois tentos do avançado do Marselha.

O golaço de Banza, que fechou o triunfo (2-0) frente ao Rio Ave, permitiu ao atacante francês apanhar Ricardo Horta, como o segundo melhor marcador da equipa, com 11 tentos cada.

Com dois golos nos últimos quatro jogos, Banza recuperou a veia goleadora exibida na fase inicial da época, estando a aproveitar bem a saída de Vitinha para o Marselha. De resto, o agora atacante da equipa gaulesa é o alvo que se segue do franco-congolês, que está a dois golos de distância.

Já Ricardo Horta, que se encontra há oito jogos seguidos sem faturar, foi assim apanhado no segundo lugar, no ranking interno.

Recorde-se que Banza, que se destacou na época passada no Famalicão, cedido pelo Lens, custou três milhões de euros ao Braga. Com contrato até 2027, tem cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O avançado teve uma entrada forte na equipa (cinco golos nos primeiros quatro jogos), depois quebrou, mas, entretanto, já leva cinco tentos em 2023. Este último, num pontapé de bicicleta acrobático, foi certamente um dos melhores da carreira.

Entretanto, o Braga retoma esta segunda-feira os treinos, a pensar na visita de sábado a Vizela, em jogo da 24.ª jornada da Liga. Niakaté e Álvaro Djaló, que cumpriram castigo frente ao Rio Ave, voltam a ser opção.