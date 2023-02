Sporting de Braga: "Bis" de Bruma repete feito já com 65 anos

Estreia do antigo jogador do Sporting pelo Braga iguala registo no clube minhoto protagonizado por Francisco Mendonça, na longínqua época de 1957/58.

Havia 65 anos que um jogador da equipa arsenalista não marcava dois golos na estreia. A primeira vez de Bruma, frente ao Famalicão, dificilmente poderia ter corrido melhor: o avançado luso-guineense entrou a meia hora do fim e assinou um "bis", nos descontos, que selou a goleada (4-1).

O último jogador do Braga que marcara dois tentos na estreia pelo clube tinha sido Francisco Mendonça, avançado luso que, a 20 de outubro de 1957, assinara um "bis" na receção à CUF, numa goleada, por 5-1, na antiga primeira divisão.

Sem jogar desde agosto, Bruma, reforço de inverno do Braga cedido pelos turcos do Fenerbahçe, assinara o derradeiro golo em maio, ainda no PSV.