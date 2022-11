Sporting de Braga: Capitão falha três jogos após ser sempre titular

Ricardo Horta foi utilizado de início em todos os jogos por Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Chamada ao Mundial do Catar, para representar a seleção portuguesa, dita novas opções.

A inclusão de Ricardo Horta na convocatória da seleção lusa que vai disputar o Mundial2022 implica que o extremo deixe o estatuto de titular nos arsenalistas, que tem usufruído sempre, desde o início da época.

O capitão do Braga, apesar do interesse do Benfica em o contratar numa novela que se arrastou até ao final do mercado de verão, manteve sempre a confiança do técnico Artur Jorge. Em 21 jogos oficiais, o extremo foi titular em 17 e substituído quatro vezes, num total de apenas 57 minutos de fora.