Sporting de Braga com prejuízo de 644 mil euros em 2020/21

O Sporting de Braga registou um exercício negativo em 2020/21 de 644 mil euros, conforme informação do relatório e contas tornado público pelo clube, documento que vai a votação pelos sócios no sábado.

"Num exercício de complexidade extrema, impactado de forma transversal pelo contexto epidemiológico vivenciado, o Sporting de Braga alcançou um resultado líquido individual positivo de 36 milhares de euros que, por via da incorporação dos resultados das suas participadas (em particular da Sporting Clube de Braga - Futebol SAD), determinou a consecução de um resultado líquido do exercício negativo de 644 milhares de euros e de um EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] positivo de 61 milhares de euros", pode ler-se na nota informativa divulgada.

No exercício anterior, relativo a 2019/20, o clube apresentou um lucro individual de 495 mil euros, que, por via da incorporação dos resultados da sua participada, Sporting Clube de Braga - Futebol SAD, permitiu atingir um resultado líquido do exercício de 8,6 milhões de euros, o maior de sempre da sua história, e um EBITDA de 9,3 milhões de euros (ME).

O passivo desceu de 20,2 para 19,6 milhões de euros e o ativo do clube desceu dos 30,9 para os 29,6 milhões de euros.

"Ultrapassado um dos mais exigentes exercícios da sua história centenária, o Sporting de Braga apresenta fundos patrimoniais superiores a 10 ME, grandeza que espelha a robustez assinalável da sua situação patrimonial", frisa o clube.

O relatório e contas do clube será apresentado e votado em assembleia-geral dos sócios no dia 30 de outubro, sábado, às 9.30 horas, no Forum Braga. Já a SAD bracarense apresentou um prejuízo de 1,9 ME em 2020/21, contas aprovadas por unanimidade pelos acionistas em assembleia-geral, na terça-feira.