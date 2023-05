Sporting de Braga começou a construção do "Estádio do Centenário"

O Sporting Clube de Braga iniciou, esta segunda-feira, as obras para a construção do Estádio Centenário, que servirá como "casa" do futebol feminino e da equipa B masculina. O projeto deverá estar terminado no início da temporada 2024/25.

O Estádio Centenário - previsto desde os primórdios da implementação da primeira fase da Cidade Desportiva, em 2017 - vem completar o ambicioso projeto infraestrutural do clube bracarense. "O SC Braga dá mais um passo rumo ao futuro", sublinha a coletividade, em comunicado.

O equipamento "terá capacidade para 2600 espectadores, além de um parque de estacionamento com 250 lugares, quatro balneários, um departamento médico, ginásio, sala de primeiros-socorros, sala anti-doping, salas de trabalho, uma sala de imprensa, uma tribuna destinada à comunicação social e iluminação LED, que possibilita a realização de jogos à noite".

A Cidade Desportiva (que tem uma área global de implementação de 30 hectares de terrenos, cedidos pelo Município) engloba, na primeira fase, um edifício que funciona como Centro de Formação, nove campos de treino, oito de futebol de onze e um de futebol de sete e um campo de futebol de praia.

Dois dos campos de futebol de onze - diz, ainda, o SC Braga - estão habilitados para receber jogos oficiais e possuem bancadas cobertas com capacidade para 650 e 500 lugares. O campo de futebol de sete tem uma bancada coberta com 300 lugares. A segunda fase da Cidade Desportiva - que será inaugurada antes do verão, ao que o JN soube, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa-, contempla um parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 250 lugares e pressupõe quatro grandes espaços funcionais, numa área total de construção de 30 mil metros quadrados: serviços administrativos, loja do clube e serviços de apoio aos sócios; Pavilhão Multiusos com capacidade para 1400 lugares; área residencial com 52 quartos, área de refeitório e de descanso/lazer; espaço de apoio às equipas profissionais, constituído por balneários, ginásio, fisioterapia, hidroterapia com piscina, gabinetes de trabalho, entre outras valências.

A este projeto será, ainda, adicionado o Museu SC Braga (com área total de cerca de 3,5 mil metros quadrados), o qual será inaugurado em janeiro de 2025.