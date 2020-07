Sporting de Braga confirma Carlos Carvalhal como treinador da equipa principal

JN Hoje às 14:14 Facebook

Carlos Carvalhal vai ser mesmo treinador do S. C. Braga. O clube confirmou esta terça-feira a contratação do técnico. O contrato vigora até 2022.

Tal como o JN tinha avançado, Carlos Carvalhal vai voltar à "pedreira". O treinador aceitou o convite de António Salvador, presidente do Sporting do Braga, apesar do interesse do clube brasileiro Flamengo.

O clube oficializou esta terça-feira a contratação de Carvalhal, depois da saída de Artur Jorge para a equipa dos sub-23 do S. C. Braga -- uma decisão previamente acordada com o presidente do clube, depois da saída de Custódio Castro. O Sporting de Braga ficou em terceiro lugar na I Liga de futebol.

Carvalhal, de 54 anos, que é natural de Braga e antigo jogador do clube onde fez boa parte da carreira, já treinou a equipa, no início de 2006/07. Na altura rendeu Jesualdo Ferreira, mas saiu após 13 jogos. Foi substituído por Rogério Gonçalves.