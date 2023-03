Sporting de Braga dá já 3,8 milhões por Gómez e Niakaté

Defesas assinam por cinco épocas e ficam no Sporting de Braga, com cláusulas de rescisão de 30 milhões de euros.

Víctor Gómez e Sikou Niakaté estão na pedreira para ficar. Segundo apurou o JN, a SAD liderada por António Salvador vai exercer de imediato as cláusulas de compra dos dois jogadores, numa operação que tem o custo global de 3,8 milhões de euros.

No caso de Niakaté, que está no Braga cedido pelo Guingamp (França), a opção de compra estava prestes a ter de ser acionada, dado que o defesa francês já disputou 59% dos jogos, bastando-lhe alinhar em mais três nos 11 ou 12 restantes nesta época para garantir os 50% que ficaram definidos no verão passado, aquando do empréstimo. Neste caso, a SAD tem de dar 1,8 milhões de euros.